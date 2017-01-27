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Новости 24

 12.30 и 19.00 
 По будням 

Телевидение — это мы. Мы с Вами. В новостях мы рассказываем о том, что завтра станет историей нашего города. Только самое главное и самое интересное всему Владимиру. 		Алина Киселева
Стилист
 
 
 

Новости
 
 
27.01.2017
 
Видео сюжет на тему: Выпуск новостей Выпуск новостей
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Эфир 27 января 2017


27.01.2017
 
Видео сюжет на тему: Баню в Суздале закроют? Баню в Суздале закроют?
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Сохранить городскую баню просят жители Суздаля. Уже несколько дней люди собирают подписи под коллективным письмом на имя городских чиновников. О том, что баню собираются закрыть, стало известно недавно. В чем причина такого решения и лишаться ли люди единственной муниципальной бани на весь Суздальский район? Выясняла Валентина Мартынова


27.01.2017
 
Видео сюжет на тему: Сбытчиков посадили, а главари где? Сбытчиков посадили, а главари где?
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Сбывали героин во Владимире. Сегодня суд вынес приговор крупной банде наркосбытчиков. Выходцы из Таджикистана промышляли в нашем городе около года. За это время они сбыли несколько килограммов героина. Гособвинение просило суд отправить сбытчиков за решётку на 16-ть лет. Свершилось ли правосудие? Расскажет Никита Королёв.


27.01.2017
 
Видео сюжет на тему: На маршруте не курить! На маршруте не курить!
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Гоняют и не думают о своих пассажирах. Речь идет о владимирских автобусах. За последний год количество ДТП с их участием увеличилось, а жалоб на поведение работников общественного транспорта стало больше. Что делать, если кондуктор выходит покурить, а водитель лихачит? Ответы на эти и другие вопросы искала Влада Медкова.


27.01.2017
 
Видео сюжет на тему: Партийные новинки Партийные новинки
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Партийные новинки. Представители партии власти рассказали о приоритетных проектах в регионе. Особое внимание уделяется малым городам. Какую сумму из федерального бюджета выделят Владимирской области на реализацию партийных задумок, расскажет Михаил Мойсеянчик.


27.01.2017
 
Видео сюжет на тему: Отшлифовали лыжи Отшлифовали лыжи
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Мобильный сервисный центр для лыжников. Во Владимир приехал специальный автомобиль Олимпийского комитета России с оборудованием для обработки лыж. Цель приезда сервисёров улучшить инвентарь лыжников. Кто может воспользоваться данной услугой и каким образом специалисты превращают старые лыжи в новые - расскажем далее.


27.01.2017
 
Видео сюжет на тему: Спортивный февраль Спортивный февраль
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И в продолжение спортивной темы. 12 февраля состоится традиционная Лыжня России. К тому же, в следующем месяце руководство города наградит лучших спортсменов и тренеров 2016-го года. О предстоящих спортивных мероприятиях - расскажет начальник управления по физкультуре и спорту администрации города Владимира Олег Медведев. Сегодня он гость студии 6 канала.


27.01.2017
 
Видео сюжет на тему: Где провести выходные? Где провести выходные?
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Зимний поход, музыкальные вечеринки и лекция об идеальном мире. В эти выходные владимирцев ждёт много интересных событий, о самых ярких расскажем в нашей афише.







 

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