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Новости 24

 12.30 и 19.00 
 По будням 

Телевидение — это мы. Мы с Вами. В новостях мы рассказываем о том, что завтра станет историей нашего города. Только самое главное и самое интересное всему Владимиру. 		Валерия Саенко
Корреспондент
 
 
 

Новости
 
 
30.12.2016
 
Видео сюжет на тему: Выпуск новостей Выпуск новостей
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Эфир 30 декабря 2016


30.12.2016
 
Видео сюжет на тему: Что ждать от Огненного петуха? Что ждать от Огненного петуха?
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Обезьяна уступает права петуху. По восточному календарю смена талисманов года произойдёт 28-ое января, но главную праздничную ночь 2017-ть уже стоит встречать по особым правилам. Что подарить, как нарядиться и украсить стол, чтобы задобрить огненного петуха и какой характер у этой яркой птицы, узнала Маргарита Махрова.


30.12.2016
 
Видео сюжет на тему: В гости к хозяину года В гости к хозяину года
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В гости к хозяину года. В канун праздника мои коллеги отправились в единственный в области музей Петуха. В 2017-ом году музею птицы исполнится уже 20 лет. За это время его создатели собрали больше тысячи интересных экспонатов. Где находится удивительный музей и о чем просят просят петуха туристы? Расскажет Валерия Саенко.


30.12.2016
 
Видео сюжет на тему: От Руси до наших дней От Руси до наших дней
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Новый год это праздник с традициями. Какие-то существуют сотни лет, другие появились относительно недавно. Почему зимний праздник раньше отмечали в марте, и как праздновали Новый год во время Великой Отечественной? Где во Владимире наряжали главную ёлку? И кто придумал в ночь на 1 января взрывать петарды? Об истории Нового года расскажет Влада Медкова.


30.12.2016
 
Видео сюжет на тему: Главное новогоднее блюдо - плов Главное новогоднее блюдо - плов
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Новый год с национальным колоритом. Во Владимире праздник встретят и иностранцы. Среди студентов Владимирского госуниверситета более семисот человек из стран СНГ, Европы, Африки, Латинской Америки - всего из 50-ти государств. Немало студентов учатся у нас и из ближнего востока. Никита Королёв узнал как во Владимире отметят Новый год по-туркменски.


30.12.2016
 
Видео сюжет на тему: Кому отдых, кому заработок Кому отдых, кому заработок
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Но не все новогоднюю ночь смогут провести в кругу родных и близких. Традиционно, на рабочем месте будут встречать 2017-й врачи, спасатели, полиция, представители коммунальных служб. И, конечно, артисты. Для них эта пора - время зарабатывать деньги. Начиная с середины декабря танцоры, музыканты фокусники и ведущие отмечают новый год ежедневно. О тех, кто привык встречать праздник на работе, наш следующий материал.


30.12.2016
 
Видео сюжет на тему: Год Огненного Петуха Год Огненного Петуха
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Поздравление в стихах.Традиционно, каждый год, его дарит зрителям 6 канала Георгий Марков. Физик-ядерщик, участвовавший в испытаниях в Семипалатинске, выйдя на пенсию, увлёкся написанием стихов. И стал поэтом-лириком. Его очередное поздравительное сочинение в преддверии года Петуха мы предлагаем вашему вниманию.


30.12.2016
 
Видео сюжет на тему: Спешим на помощь Спешим на помощь
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В течение всего календарного года в редакцию 6 канала ежедневно поступали звонки и письма с просьбами разобраться в проблеме и помочь. Владимирцы жаловались на коммунальные беды, действия полицейских и врачей, безразличие депутатов и чиновников. О том, как изменилась жизнь наших героев после вмешательства корреспондентов 6 канала - расскажем прямо сейчас.


30.12.2016
 
Видео сюжет на тему: Уютное Рождество во Владимире Уютное Рождество во Владимире
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Новый год и Рождество по-владимирски. В праздничные дни для владимирцев и гостей города подготовили много интересных событий: познавательные квесты, музыкальные спортивные и танцевальные программы. О том, где провести новогоднюю ночь и 8 выходных подряд расскажем в нашей афише.







 

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