Замерзают в собственных квартирах. Жители микрорайона Доброе жалуются на холод в своих домах. Проблемы с отоплением начались после аварии на теплотрассе. А жители одной из многоэтажек мёрзнут каждую зиму. В чём причина низких температур? Расскажет Ольга Федина.
Печальные итоги новогодних праздников. В зимние каникулы в области произошёл 51 пожар и 32 ДТП. В огне и на дорогах погибли 9 человек. Работы спасателям прибавили и аномальные холода. Для водителей на федеральных трассах были развёрнуты мобильные пункты обогрева. Из-за сильных морозов отменили уроки в школах и массовые мероприятия. О том как 33 регион пережил первую неделю января расскажем далее
Новый год для тех, у кого нет дома. В своем своеобразном семейном кругу встретили новогодние праздники люди без определенного места жительства. Временный кров получили более сотни человек. Где в эти дни укрылись от мороза и нашли свой дом бездомные? Расскажет Валентина Мартынова.
Поездка в такси едва не обернулось трагедией. Ночью на площади Победы столкнулись "Шевроле Лачетти" и "Фольксваген Поло". По предварительным данным, 36-летний водитель такси при повороте налево на регулируемом перекрестке не пропустил встречный автомобиль.
Тяжелыми новогодние праздники оказались и для поклонников эстрады. Все выходные 33 регион переживал за судьбу известной владимирской певицы Дарии Сёминой. Лауреат престижных конкурсов, автор песен, солистка областной филармонии впала в кому после серьезного ДТП. В каком состоянии Дария сегодня, и кто готов поддержать певицу? Подробности в материале Валерии Саенко.
9 тысяч литров паленого алкоголя и партия «Боярышника». Таков улов региональных полицейских только за последние две недели. Продукцию сомнительного качества продавали в торговых точках Вязниковского, Камешсковского и Киржачского районов.
Штраф на 300 тысяч за неубранный снег. Так региональная Прокуратура простимулировала коммунальную компанию с говорящим названием "Стимул" за плохую уборку дорог в Вязниках. По результатам проверки надзорного органа оказалось, что на 12-ти улицах городах снег практически не убирался.
ПАО «Ростелеком» и Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации подписали контракт на эксплуатацию инфраструктуры электронного правительства (ИЭП) на 2017 год. Стоимость работ оценена в 1,8 млрд руб. Новый контракт предусматривает эксплуатацию информационных систем в составе ИЭП и предоставление интеграционных сервисов для участников электронного межведомственного взаимодействия – федеральных и региональных органов исполнительной власти, государственных внебюджетных фондов, органов местного самоуправления, МФЦ, кредитных и других организаций.
Начали год со спорта. В новогодние каникулы на площади Победы прошёл первый в 2017-м праздник физической культуры. Владимирцы поиграли в снежный мини-футбол, городки и даже баскетбол. Чем ещё организаторы удивили участников и почему о спорте не стоит забывать даже в каникулы, узнала Маргарита Махрова.
Новогодний переполох. Этот Новый год не обошёлся без курьёза. Дед Мороз потерял мешок с подарками. К его поискам пришлось подключаться владимирцам. К счастью. это оказалось всего лишь игрой и как выяснила наш корреспондент Влада Медкова - без подарков никто не остался.