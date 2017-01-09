В Новый год со спортом! видео комментариев 0

Начали год со спорта. В новогодние каникулы на площади Победы прошёл первый в 2017-м праздник физической культуры. Владимирцы поиграли в снежный мини-футбол, городки и даже баскетбол. Чем ещё организаторы удивили участников и почему о спорте не стоит забывать даже в каникулы, узнала Маргарита Махрова.