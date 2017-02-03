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Чудом остался жив. В ночном клубе Мурома зверски избили одного из посетителей. Молодой человек сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. И этот случай далеко не первый. Из муромского клуба посетители частенько едут к врачу, а не домой. Почему так происходит? В ситуации разбирался Алексей Дудин.