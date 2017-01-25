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Новости 24

 12.30 и 19.00 
 По будням 

Телевидение — это мы. Мы с Вами. В новостях мы рассказываем о том, что завтра станет историей нашего города. Только самое главное и самое интересное всему Владимиру. 		Александр Можаров
Оператор
 
 
 

Новости
 
 
25.01.2017
 
Видео сюжет на тему: Выпуск новостей Выпуск новостей
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Эфир 25 января 2017


25.01.2017
 
Видео сюжет на тему: Труп под окнами Труп под окнами
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Труп во дворе. Такую картину под окнами своего дома наблюдали сегодня жители улицы Василисина. Мужчину в жилой зоне обнаружил отряд патрульно-постовой службы в 6:20 утра.


25.01.2017
 
Видео сюжет на тему: Январский сюрприз в Январский сюрприз в "платёжке"
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Январский сюрприз в платёжке. С нового года в квитанциях появились изменения. Из-за резкого увеличения платы за общедомовые нужды жители забили тревогу. Жилищная инспекция призывает людей не паниковать. Почему некоторые собственники стали платить больше - разбирался Михаил Мойсеянчик.


25.01.2017
 
Видео сюжет на тему: Наживался на красоте? Наживался на красоте?
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Без красоты и без денег. Предприниматель, который оказывал владимирцам косметические услуги, задержан за мошенничество. Речь идёт о 39-летнем директоре печально известного во Владимире салона.


25.01.2017
 
Видео сюжет на тему: Коммунальные вопросы под депутатский контроль Коммунальные вопросы под депутатский контроль
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В домах теплее, а на улицах светлее. Благодаря программе энергосбережения, в области удалось значительно повысить качество коммунальных услуг и сэкономить почти 300 миллионов рублей. Такие данные озвучили чиновники от ЖКХ на первом в этом году заседании Законодательного Собрания. Благодаря вложениям инвесторов и бюджетным средствам в регионе построили около сотни котельных и заменили больше 30-ти тысяч уличных светильников. Вместе с тем, по мнению депутатов, в коммунальной сфере региона остаётся много нерешенных проблем. Почему состояние теплосетей обеспокоило парламентариев и как они предлагают бороться с нерадивыми коммунальщиками - расскажет Оксана Любимова.


25.01.2017
 
Видео сюжет на тему: Пять школьниц избили свою ровесницу Пять школьниц избили свою ровесницу
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В Александрове 11-летнюю девочку жестоко избили сверстницы. Сейчас ребёнок находится в больнице с выбитыми зубами и сотрясением головного мозга. В Следкоме сообщили, что вначале конфликт произошел между двумя девочками на школьной перемене.


25.01.2017
 
Видео сюжет на тему: Склонял девушек к лёгкому поведению Склонял девушек к лёгкому поведению
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Уголовное дело за интим-бизнес. Возбудили его в отношении 49-летнего ранее судимого жителя Владимира. С октября 2015-го почти год мужчина склонял молодых женщин к занятию проституцией.


25.01.2017
 
Видео сюжет на тему: Картина Шишкина чуть не ушла за кокаин Картина Шишкина чуть не ушла за кокаин
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Шедевр 19 века в обмен на наркотики. Картину Шишкина "Лес. Ели", которую в 2013 году похитили из музея города Вязники, пытались продать за 100 тысяч евро и 3 килограмма кокаина. Полотно вместе с крупной партией наркотиков - изъяли сотрудники белорусского наркоконтроля у местной наркомафии.


25.01.2017
 
Видео сюжет на тему: Лучший академический хор Лучший академический хор
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Хоровая студия Эдуарда Маркина стала победителем III-го Всероссийского конкурса «Хоровая Казань-2017». В престижном фестивале участвовали ведущие коллективы России.


25.01.2017
 
Видео сюжет на тему: Дорогу в мир дизайна - молодым! Дорогу в мир дизайна - молодым!
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33-му региону молодых дизайнеров. Студенты факультета искусств и художественного образования Владимирского Госуниверситета представили свой взгляд на оформление популярных городских и областных мероприятий. Их работы - яркая альтернатива уже сложившейся рекламной символике. О чём мечтают юные дизайнеры и станут ли реальностью их проекты, узнала Маргарита Махрова.


25.01.2017
 
Видео сюжет на тему: Слепов выиграл европейскую бронзу Слепов выиграл европейскую бронзу
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Алексей Слепов стал бронзовым призёром чемпионата Европы по биатлону. Соревнования стартовали в польском городе Душники Здрой. Первой в рамках первенства Старого Света была индивидуальная гонка на 20 километров с четырьмя огневыми рубежами.


25.01.2017
 
Видео сюжет на тему: Хоккей на пруду Хоккей на пруду
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Хоккей на Соловьином пруду. Там прошёл турнир среди дворовых команд. Подобные соревнования на приведённом в порядок водоёме состоялись впервые. В состязаниях участвовали 4 команды, состоящие из хоккеистов 14-ти - 15-ти лет.


25.01.2017
 
Видео сюжет на тему: Все студенты на каток! Все студенты на каток!
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Сегодня отмечается Татьянин день. Это один из главных праздников для российских студентов. Во Владимире он традиционно проходит на коньках. На бульваре Пушкина для студентов подготовлена развлекательная программа. Сейчас на месте работает наш корреспондент Никита Королёв.







 

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