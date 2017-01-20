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Новости 24

 12.30 и 19.00 
 По будням 

Телевидение — это мы. Мы с Вами. В новостях мы рассказываем о том, что завтра станет историей нашего города. Только самое главное и самое интересное всему Владимиру. 		Екатерина Копылкова
Редактор, корреспондент
 
 
 

Новости
 
 
20.01.2017
 
Видео сюжет на тему: Выпуск новостей Выпуск новостей
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Эфир 20 января 2017


20.01.2017
 
Видео сюжет на тему: Пешеходы под колёсами Пешеходы под колёсами
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Три наезда на пешеходов за сутки. Под колесами машин за последние 24 часа в регионе пострадали сразу 6 человек. Самое резонансное ДТП произошло накануне около 3-х часов дня в черте деревни "Старые Петушки" Петушинского района.


20.01.2017
 
Видео сюжет на тему: Где деньги, Иванчук? Где деньги, Иванчук?
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Куда уходят деньги гимнастов? Этим вопросом задается коллектив владимирской школы спортивной гимнастики. Не первый год преподаватели пытаются увидеть финансовую отчётность, но директор не спешит её показывать. Не прояснила ситуацию и встреча руководителя с тренерским составом. На ней побывала Ольга Федина.


20.01.2017
 
Видео сюжет на тему: Что тормозит работу почты? Что тормозит работу почты?
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Большие очереди и сокращенный график работы. Недовольство владимирцев работой отделений Почты России растет. Свои негативные отзывы горожане оставляют в интернете. По словам людей, чтобы выполнить любую операцию, порой приходится больше часа проводить в очередях. Работу почтовых отделений сегодня оценила Валентина Мартынова.


20.01.2017
 
Видео сюжет на тему: Не для себя просят Не для себя просят
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Поисковикам тесно. Полтора года назад у них появилась трёхкомнатная штаб-квартира на Юбилейной, в которой оборудован музей. Но водить по нему экскурсии проблематично. Теснота мешает полноценной патриотической работе. Что поисковые отряды готовы показать владимирцам и куда хотят переехать - узнал Александр Инин.


20.01.2017
 
Видео сюжет на тему: Ревность довела до тюрьмы Ревность довела до тюрьмы
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Убил из ревности. В Петушках оглашен приговор по делу об убийстве в гостинице города Покров. Перед судом предстал 42-летний житель Московской области Илья Морозов.


20.01.2017
 
Видео сюжет на тему: 3000 бутылок контрафакта 3000 бутылок контрафакта
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Продавал палёный алкоголь. В Муроме полицейские изяъяли больше 3 тысяч бутылок контрафакта у местного жителя. Подпольный склад продукции 46-летний мужчина оборудовал в гараже в одном из сел Муромского района.


20.01.2017
 
Видео сюжет на тему: Приговор оставили неизменным Приговор оставили неизменным
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Приговор остался неизменным. За пьяное ДТП бывшая судья московского мирового суда понесет условное наказание. Областной суд не удовлетворил жалобу пострадавших в этой аварии. Речь идет о резонансном ДТП 2015 года.


20.01.2017
 
Видео сюжет на тему: Добро пожаловать в Добро пожаловать в "кувинский" мир!
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Творческий путь длиною в жизнь. В Центра пропаганды изобразительного искусства открылась выставка мэтра владимирской живописи Анатолия Кувина. Работы заслуженного художника России знают и ценят далеко за пределами региона и даже страны. Творения мастера украшают музейные и частные коллекций. А для владимирских зрителей Анатолий Кувин собрал лучшие, на свой взгляд, работы. Сам автор называет эту выставку прощальной. Подробнее Никита Королев.


20.01.2017
 
Видео сюжет на тему: Завоевали весь пьедестал Завоевали весь пьедестал
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Собрали "урожай" наград. Владимирские спортсмены стали триумфаторами чемпионата Центрального федерального округа по настольному теннису, который проходил в Ярославле. Золотые медали удалось завоевать в командном и личных соревнованиях среди мужчин и женщин, в смешанном парном разряде участники выиграли бронзу. О секретах побед и состоянии настольного тенниса в нашем городе расскажут мои коллеги.


20.01.2017
 
Видео сюжет на тему: Где провести выходные? Где провести выходные?
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Соревнования по сноуборду, матч по мини-футболу, музыкальный вечер и встреча с поэтами города и области. Афишу предстоящих двух дней для вас подготовили мои коллеги. А я предлагаю ее вашему вниманию.







 

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