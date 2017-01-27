На маршруте не курить! видео комментариев 0

Гоняют и не думают о своих пассажирах. Речь идет о владимирских автобусах. За последний год количество ДТП с их участием увеличилось, а жалоб на поведение работников общественного транспорта стало больше. Что делать, если кондуктор выходит покурить, а водитель лихачит? Ответы на эти и другие вопросы искала Влада Медкова.