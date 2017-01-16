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Новости 24

 12.30 и 19.00 
 По будням 

Телевидение — это мы. Мы с Вами. В новостях мы рассказываем о том, что завтра станет историей нашего города. Только самое главное и самое интересное всему Владимиру. 		Алина Киселева
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Новости
 
 
16.01.2017
 
Видео сюжет на тему: Правоохранители начали проверку на заводе Правоохранители начали проверку на заводе "Китеж"
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Правоохранители начали проверку на заводе "Китеж". В трудовую инспекцию обратились бывшие сотрудники предприятия. Рабочим завода не выплачивают зарплату в полном объёме уже третий месяц. Начальство несколько раз обещало отдать сотрудникам деньги, но слов не сдержало. Теперь руководство скрывается от бывших работников. С подробностями - Ольга Федина.


16.01.2017
 
Видео сюжет на тему: Простились с генералом Халиловым Простились с генералом Халиловым
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Простились с генералом. Сегодня в Киржачском районе предали земле останки тела народного артиста России, композитора, генерал-лейтенанта Валерия Халилова. Художественный руководитель ансамбля Александрова завещал похоронить себя на малой родине. Как будут чтить память известного дирижера и композитора в нашем регионе? Подробности у Валерии Саенко.


16.01.2017
 
Видео сюжет на тему: Потоп среди зимы Потоп среди зимы
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Зимние реки. Сегодня жители нескольких домов на Нижней Дуброве оказались в ловушке. На улице разлилась бурлящая река. Потоки не давали прохожим пройти. А те, кто все же вынужден был преодолевать водное препятствие, сухими из воды не вышли. С подробностями Валентина Мартынова.


16.01.2017
 
Видео сюжет на тему: Мельникова оставили под арестом Мельникова оставили под арестом
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Экс-директору "Автоприбора" продлили заключение на два месяца. Октябрьский райсуд удовлетворил ходатайство следователей. В СИЗО Алексей Мельников останется до 14 марта.


16.01.2017
 
Видео сюжет на тему: ГИБДД поймала рецидивиста ГИБДД поймала рецидивиста
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Пьяный Старый Новый год. В ночь с пятницы на субботу сотрудники ГИБДД выявляли нетрезвых водителей. Поводом сесть за руль в подпитии могла стать встреча Нового года по старому стилю.


16.01.2017
 
Видео сюжет на тему: Когда починят родник? Когда починят родник?
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Стоят часами за водой. Известный во Владимире Казанский родник вновь дал течь. Вышел из строя дальний каптаж. Из труб вода перестала течь после Рождественских морозов.


16.01.2017
 
Видео сюжет на тему: В Гусь-Хрустальном зафиксировали бешенство В Гусь-Хрустальном зафиксировали бешенство
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Кошка напала на женщину. В новогодние праздники жительница Гусь-Хрустального взяла животное из пункта передержки. Дома кошка поцарапала и покусала новую хозяйку, а через несколько часов умерла.


16.01.2017
 
Видео сюжет на тему: Пострадал на пожаре Пострадал на пожаре
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Пожар в многоквартирном доме. Возгорание произошло в субботу в начале 12 ночи в пятиэтажном жилом доме города Александрова. Жильцы почувствовали запах гари и вызвали пожарных.


16.01.2017
 
Видео сюжет на тему: Украл 9 миллионов? Украл 9 миллионов?
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Подозревают в крупной краже. Владимирские полицейские задержали 23-летнего уроженца Узбекистана, находившегося в международном розыске. Его поймали на территории Москвы.


16.01.2017
 
Видео сюжет на тему: В новом ФОКе обвалился потолок В новом ФОКе обвалился потолок
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В ФОКе обвалился подвесной потолок. Это произошло в субботу днём в спортивном комплексе «Олимп» в городе Александрове. Очевидцами происшествия стали многочисленные посетители и участники турнира по фрисби из области и Подмосковья.


16.01.2017
 
Видео сюжет на тему: "Сердечный" час для владимирцев
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Владимирцам предлагают задать вопросы о сердце. 18 и 23 января в Областном центре медицинской профилактики будет работать "телефон здоровья". С 15 до 16.00 позвонивших будут консультировать врачи-кардиологи.


16.01.2017
 
Видео сюжет на тему: Мороз веселью не помеха Мороз веселью не помеха
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Народные забавы, увлекательные квесты и традиционные русские угощения. Во Владимире завершила работу ставшая уже традиционной Рождественская ярмарка на Соборной площади. Несмотря на морозы в масштабных новогодних гуляниях приняли участие почти 200 тысяч человек. Гости оценили и рождественское убранство и избу Деда Мороза и оригинальные развлечения. Отзывы туристов и горожан в репортаже Оксаны Любимовой.


16.01.2017
 
Видео сюжет на тему: Кросс для волшебников Кросс для волшебников
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Кросс для волшебников! Ежегодная акция "Забег дедов морозов" прошла во Владимире в минувшую субботу. На старты вышли не только сказочные дедушки, но и снегурочки. Принять участие мог каждый владимирец. Единственным требованием стал дресс код. За необычным кроссом наблюдала Влада Медкова.







 

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