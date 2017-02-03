    сегодня понедельник, 06 февраля 2017 года    
  6 Канал

6 КАНАЛ 		 
Телевидение — это мы!

 Заказать рекламу
Поиск по сайту  
 
   




Новости 24

 12.30 и 19.00 
 По будням 

Телевидение — это мы. Мы с Вами. В новостях мы рассказываем о том, что завтра станет историей нашего города. Только самое главное и самое интересное всему Владимиру. 		Екатерина Копылкова
Редактор, корреспондент
 
 
 

Новости
 
 
03.02.2017
 
Видео сюжет на тему: Выпуск новостей Выпуск новостей
видео комментариев  0 

Эфир 3 февраля 2017


03.02.2017
 
Видео сюжет на тему: Убийца менеджера магазина «Двери» оказался рецидивистом Убийца менеджера магазина «Двери» оказался рецидивистом
видео комментариев  0 

Менеджер магазина «Двери» был не первой жертвой убийцы. О том, что его нашли сообщил сегодня Следственный комитет. Напомним, убийство произошло 10-го января и потрясло своей дерзостью общественность. Оно было совершено в разгар рабочего дня, по непонятным до сих пор мотивам. Магазин не был ограблен.


03.02.2017
 
Видео сюжет на тему: Держи удар Держи удар
видео комментариев  0 

Чудом остался жив. В ночном клубе Мурома зверски избили одного из посетителей. Молодой человек сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. И этот случай далеко не первый. Из муромского клуба посетители частенько едут к врачу, а не домой. Почему так происходит? В ситуации разбирался Алексей Дудин.


03.02.2017
 
Видео сюжет на тему: Штурмуют расчётно-кассовый центр Штурмуют расчётно-кассовый центр
видео комментариев  0 

Требуют перерасчёта. Владимирцы штурмуют расчетно-кассовые центры Владимира. Вопросы у людей возникли после того, как они получили квитанции за январь. Строка ОДН отсутствует, а за горячую воду и электричество суммы сильно завышены. Чтобы разобраться в начислениях горожане часами стоят в очередях. Откуда в квитанциях такие суммы? Выясняла Валентина Мартынова.


03.02.2017
 
Видео сюжет на тему: Живут как на пороховой бочке! Живут как на пороховой бочке!
видео комментариев  0 

Боятся не проснуться. Жители одного из домов по ул. Усти-на-Лабе уверяют, что их пожилая соседка постоянно забывает выключить газ. Специфических запах постоянно появляется в квартирах. Люди подозревают, что у бабушки проблемы с памятью. Но что делать в этой ситуации, жители дома не знают. Помочь им попыталась Влада Медкова.


03.02.2017
 
Видео сюжет на тему: "Гвардия" прошагает по стране
видео комментариев  0 

Переосмыслили постановку. Актеры владимирского драмтеатра впервые сыграли спектакль Молодая гвардия дома, после гастрольного тура по ЛНР и ДНР. Как встретили владимирскую постановку знаменитого романа на родине героев и какие планы на будущее у актеров, расскажут мои коллеги.


03.02.2017
 
«Ростелеком» стал партнером федеральной акции «Классного журнала» «Мой вопрос Президенту!»
комментариев  0 

«Ростелеком» во второй раз стал главным информационным партнером федеральной акции «Мой вопрос Президенту!», которую проводит детское еженедельное издание «Классный журнал». В этом году акция стартовала в 4 номере «Классного журнала».


03.02.2017
 
Видео сюжет на тему: Артисты по зову сердца Артисты по зову сердца
видео комментариев  0 

Поют, танцуют и играют. Быть артистом театра оперетты непросто. Наверное, поэтому в России их осталось всего 2. И один их них находится во Владимире. Ему уже больше полувека. Сейчас артисты работают над новой постановкой. О чем будет новая оперетта? Узнала Влада Медкова.


03.02.2017
 
Видео сюжет на тему: Где провести выходные? Где провести выходные?
видео комментариев  0 

Увидеть соревнования в собачьих упряжках, стать свидетелями обороны Владимира от войска татаро-монгол и поучаствовать в спортивной эстафете. В эти выходные владимирцев ждёт много интересных событий. Мои коллеги подготовили для вас обзор самых интересных событий предстоящих двух дней, а я предлагаю его вашему вниманию.







 

Популярное
 
 

Обвиняемые в тройном убийстве предстали перед судом


В Меленковском районе появится новый завод


Рабочих завода в Вяткино "прокатили" с зарплатой


Лыжников прокатили


"Ритуальщики" хотят честной конкуренции










  
       
 

ПАРТНЕРЫ


РЕН ТВ

ОПРОС

Какое наказание заслуживаете пьяный водитель за рулём?
 


 
Новости 24 Оранжевое Утро Проекты Лица ТВ-неделя

сейчас

 Контакты 6 канал Реклама на транспорте Производство видеорекламы
 


  © 2006—2016, ООО «Шестой канал».
Все права защищены. При использовании любых материалов ссылка на www.6tv.ru обязательна.

Dизайн и разработка — romanlazarev.com
 