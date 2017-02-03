Менеджер магазина «Двери» был не первой жертвой убийцы. О том, что его нашли сообщил сегодня Следственный комитет. Напомним, убийство произошло 10-го января и потрясло своей дерзостью общественность. Оно было совершено в разгар рабочего дня, по непонятным до сих пор мотивам. Магазин не был ограблен.
Чудом остался жив. В ночном клубе Мурома зверски избили одного из посетителей. Молодой человек сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. И этот случай далеко не первый. Из муромского клуба посетители частенько едут к врачу, а не домой. Почему так происходит? В ситуации разбирался Алексей Дудин.
Требуют перерасчёта. Владимирцы штурмуют расчетно-кассовые центры Владимира. Вопросы у людей возникли после того, как они получили квитанции за январь. Строка ОДН отсутствует, а за горячую воду и электричество суммы сильно завышены. Чтобы разобраться в начислениях горожане часами стоят в очередях. Откуда в квитанциях такие суммы? Выясняла Валентина Мартынова.
Боятся не проснуться. Жители одного из домов по ул. Усти-на-Лабе уверяют, что их пожилая соседка постоянно забывает выключить газ. Специфических запах постоянно появляется в квартирах. Люди подозревают, что у бабушки проблемы с памятью. Но что делать в этой ситуации, жители дома не знают. Помочь им попыталась Влада Медкова.
Переосмыслили постановку. Актеры владимирского драмтеатра впервые сыграли спектакль Молодая гвардия дома, после гастрольного тура по ЛНР и ДНР. Как встретили владимирскую постановку знаменитого романа на родине героев и какие планы на будущее у актеров, расскажут мои коллеги.
«Ростелеком» во второй раз стал главным информационным партнером федеральной акции «Мой вопрос Президенту!», которую проводит детское еженедельное издание «Классный журнал». В этом году акция стартовала в 4 номере «Классного журнала».
Поют, танцуют и играют. Быть артистом театра оперетты непросто. Наверное, поэтому в России их осталось всего 2. И один их них находится во Владимире. Ему уже больше полувека. Сейчас артисты работают над новой постановкой. О чем будет новая оперетта? Узнала Влада Медкова.
Увидеть соревнования в собачьих упряжках, стать свидетелями обороны Владимира от войска татаро-монгол и поучаствовать в спортивной эстафете. В эти выходные владимирцев ждёт много интересных событий. Мои коллеги подготовили для вас обзор самых интересных событий предстоящих двух дней, а я предлагаю его вашему вниманию.