    сегодня среда, 01 февраля 2017 года    
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Новости 24

 12.30 и 19.00 
 По будням 

Телевидение — это мы. Мы с Вами. В новостях мы рассказываем о том, что завтра станет историей нашего города. Только самое главное и самое интересное всему Владимиру. 		Александр Можаров
Оператор
 
 
 

Новости
 
 
01.02.2017
 
Видео сюжет на тему: Выпуск новостей Выпуск новостей
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Эфир 1 февраля 2017


01.02.2017
 
Видео сюжет на тему: Спасли не всех Спасли не всех
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Спасти удалось не всех. На пожаре в многоэтажке пострадали люди. Трагедия случилась сегодня под утро во Владимире, на улице Лакина. На 8-ом этаже жилого дома загорелась квартира. Пожарные прибыли на место через 4 минуты после вызова.


01.02.2017
 
Видео сюжет на тему: Пенсионерка отказывается от новой квартиры Пенсионерка отказывается от новой квартиры
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Отказывается от нового жилья. Жительница города Лакинска судится с чиновниками из-за новой квартиры. Пенсионерка попала в программу переселения из ветхого жилья, но то, что ей предлагают взамен ее не устраивает. Женщина готова и дальше жить в аварийном бараке и доказывать свою правоту в суде. Мнения жительницы и чиновников выслушала Валентина Мартынова.


01.02.2017
 
Видео сюжет на тему: Февральские новшества Февральские новшества
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Февральские нововведения. В первый день месяца в соответствии с постановлениями Правительства, в силу вступают изменения, которые призваны улучшить жизнь россиян. Заменить водительские права, получить российский и заграничный паспорт теперь можно будет по системе "единого окна" в Многофункциональных центрах, а неработающих пенсионеров с сегодняшнего дня ждёт индексация пенсий. Вступили ли в силу изменения, и как к ним относятся владимирцы, узнала Маргарита Махрова.


01.02.2017
 
Видео сюжет на тему: Готовят к «разделке» Готовят к «разделке»
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"Колокольчики" не для мусора. Во Владимире установлены контейнеры для сбора вещей. Их организаторы проекта передают на сортировку. Хорошие вещи раздают нуждающимся, а плохие перерабатывают. О том, как владимирцы используют контейнеры для вещей, расскажет Михаил Мойсеянчик.


01.02.2017
 
«Ростелеком» принимает владимирских студентов на работу
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«Ростелеком» выступил официальным партнером праздника Дня студента, прошедшего в одном из старейших образовательных учреждений города - Владимирском государственном университете. На праздник были приглашены самые активные волонтеры, принявшие непосредственное участие в проведении «Парада владимирского студенчества» в сентябре минувшего года.


01.02.2017
 
Видео сюжет на тему: Детдомовцы ранили прохожего отверткой Детдомовцы ранили прохожего отверткой
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Разбойное нападение в Муроме. Четверо несовершеннолетних детдомовцев жестоко избили и ограбили прохожего. Один из нападавших нанес жертве несколько ударов отвёрткой. Пострадавшего на скорой доставили в больницу.


01.02.2017
 
Видео сюжет на тему: Пенсионер-таксист насиловал мальчиков Пенсионер-таксист насиловал мальчиков
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Во Владимирской области задержали таксиста-педофила. Как сообщает Следственный комитет, 62-летний пенсионер, подрабатывая в такси, приглашал знакомых мальчиков прокатиться.


01.02.2017
 
Видео сюжет на тему: В Веризино появятся два автобусных маршрута В Веризино появятся два автобусных маршрута
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В Веризино собираются пустить два автобусных маршрута. Об этом сообщает сайт Веризино 33. В информации сказано, что о новом транспортном сообщении стало известно на встрече главы администрации Владимира Андрея Шохина с жителями микрорайона.


01.02.2017
 
Видео сюжет на тему: ОДН: почему мы должны платить в разы больше? ОДН: почему мы должны платить в разы больше?
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Продолжаем выпуск. Ко мне только что присоединился руководитель регионального отделения ЖКХ Контроль Альберт Русанен. Здравствуйте. Тема нашей сегодня беседы: "Почему мы должны платить в разы больше за общедомовые нужды?" Именно с этим вопросом к нам в редакцию ежедневно обращаются десятки людей.







 

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