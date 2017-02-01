Февральские новшества видео комментариев 0

Февральские нововведения. В первый день месяца в соответствии с постановлениями Правительства, в силу вступают изменения, которые призваны улучшить жизнь россиян. Заменить водительские права, получить российский и заграничный паспорт теперь можно будет по системе "единого окна" в Многофункциональных центрах, а неработающих пенсионеров с сегодняшнего дня ждёт индексация пенсий. Вступили ли в силу изменения, и как к ним относятся владимирцы, узнала Маргарита Махрова.