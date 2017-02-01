Спасти удалось не всех. На пожаре в многоэтажке пострадали люди. Трагедия случилась сегодня под утро во Владимире, на улице Лакина. На 8-ом этаже жилого дома загорелась квартира. Пожарные прибыли на место через 4 минуты после вызова.
Отказывается от нового жилья. Жительница города Лакинска судится с чиновниками из-за новой квартиры. Пенсионерка попала в программу переселения из ветхого жилья, но то, что ей предлагают взамен ее не устраивает. Женщина готова и дальше жить в аварийном бараке и доказывать свою правоту в суде. Мнения жительницы и чиновников выслушала Валентина Мартынова.
Февральские нововведения. В первый день месяца в соответствии с постановлениями Правительства, в силу вступают изменения, которые призваны улучшить жизнь россиян. Заменить водительские права, получить российский и заграничный паспорт теперь можно будет по системе "единого окна" в Многофункциональных центрах, а неработающих пенсионеров с сегодняшнего дня ждёт индексация пенсий. Вступили ли в силу изменения, и как к ним относятся владимирцы, узнала Маргарита Махрова.
"Колокольчики" не для мусора. Во Владимире установлены контейнеры для сбора вещей. Их организаторы проекта передают на сортировку. Хорошие вещи раздают нуждающимся, а плохие перерабатывают. О том, как владимирцы используют контейнеры для вещей, расскажет Михаил Мойсеянчик.
«Ростелеком» выступил официальным партнером праздника Дня студента, прошедшего в одном из старейших образовательных учреждений города - Владимирском государственном университете. На праздник были приглашены самые активные волонтеры, принявшие непосредственное участие в проведении «Парада владимирского студенчества» в сентябре минувшего года.
Разбойное нападение в Муроме. Четверо несовершеннолетних детдомовцев жестоко избили и ограбили прохожего. Один из нападавших нанес жертве несколько ударов отвёрткой. Пострадавшего на скорой доставили в больницу.
В Веризино собираются пустить два автобусных маршрута. Об этом сообщает сайт Веризино 33. В информации сказано, что о новом транспортном сообщении стало известно на встрече главы администрации Владимира Андрея Шохина с жителями микрорайона.
Продолжаем выпуск. Ко мне только что присоединился руководитель регионального отделения ЖКХ Контроль Альберт Русанен. Здравствуйте. Тема нашей сегодня беседы: "Почему мы должны платить в разы больше за общедомовые нужды?" Именно с этим вопросом к нам в редакцию ежедневно обращаются десятки людей.