От Руси до наших дней видео комментариев 0

Новый год это праздник с традициями. Какие-то существуют сотни лет, другие появились относительно недавно. Почему зимний праздник раньше отмечали в марте, и как праздновали Новый год во время Великой Отечественной? Где во Владимире наряжали главную ёлку? И кто придумал в ночь на 1 января взрывать петарды? Об истории Нового года расскажет Влада Медкова.