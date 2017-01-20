|сегодня воскресенье, 22 января 2017 года
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6 КАНАЛ
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Новости 24
12.30 и 19.00
По будням
Телевидение — это мы. Мы с Вами. В новостях мы рассказываем о том, что завтра станет историей нашего города. Только самое главное и самое интересное всему Владимиру.
|Екатерина Копылкова
Редактор, корреспондент
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Обвиняемые в тройном убийстве предстали перед судом
В Меленковском районе появится новый завод
Рабочих завода в Вяткино "прокатили" с зарплатой
"Ритуальщики" хотят честной конкуренции
Лыжников прокатили
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