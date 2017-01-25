Коммунальные вопросы под депутатский контроль видео комментариев 0

В домах теплее, а на улицах светлее. Благодаря программе энергосбережения, в области удалось значительно повысить качество коммунальных услуг и сэкономить почти 300 миллионов рублей. Такие данные озвучили чиновники от ЖКХ на первом в этом году заседании Законодательного Собрания. Благодаря вложениям инвесторов и бюджетным средствам в регионе построили около сотни котельных и заменили больше 30-ти тысяч уличных светильников. Вместе с тем, по мнению депутатов, в коммунальной сфере региона остаётся много нерешенных проблем. Почему состояние теплосетей обеспокоило парламентариев и как они предлагают бороться с нерадивыми коммунальщиками - расскажет Оксана Любимова.