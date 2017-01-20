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Поисковикам тесно. Полтора года назад у них появилась трёхкомнатная штаб-квартира на Юбилейной, в которой оборудован музей. Но водить по нему экскурсии проблематично. Теснота мешает полноценной патриотической работе. Что поисковые отряды готовы показать владимирцам и куда хотят переехать - узнал Александр Инин.